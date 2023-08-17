В подмосковных Котельниках мужчина избил 12-летнего подростка
Точные причины произошедшего не сообщаются.
Уточняется, что подросток не грубил мужчине.
На кадрах видно, что друг мальчика пытался защитить его от нападения, выстрелив несколько раз в мужчину из игрушечного пистолета.
Отмечается, что семья сняла побои и обратилась в полицию по факту случившегося.
Ранее суд на Камчатке арестовал подозреваемого в нападении на женщину в кафе.
Также в Каменске-Уральском ранее судимый мужчина взял в заложницы девятилетнюю девочку. Инцидент произошёл 15 августа. Отмечается, что мужчина был пьян.