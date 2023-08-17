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В подмосковных Котельниках мужчина избил 12-летнего подростка

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В Котельниках Московской области, предположительно, тренер по боксу избил 12-летнего мальчика, когда ребёнок сидел у подъезда и резал арбуз, рассказала RT мать подростка.

Точные причины произошедшего не сообщаются.

Уточняется, что подросток не грубил мужчине.

На кадрах видно, что друг мальчика пытался защитить его от нападения, выстрелив несколько раз в мужчину из игрушечного пистолета.

Отмечается, что семья сняла побои и обратилась в полицию по факту случившегося.

Ранее суд на Камчатке арестовал подозреваемого в нападении на женщину в кафе.

Также в Каменске-Уральском ранее судимый мужчина взял в заложницы девятилетнюю девочку. Инцидент произошёл 15 августа. Отмечается, что мужчина был пьян.

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