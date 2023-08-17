Суд на Камчатке арестовал подозреваемого в избиении работницы кафе
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю.
«41-летнему ранее неоднократно судимому мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что на Камчатке полицейские задержали подозреваемого в избиении работницы кафе.
По данным RT, девушка, которую избили в камчатском кафе, находится в настоящий момент в реанимации. У неё повреждения головы, сломаны нос и челюсть.