Суд на Камчатке арестовал подозреваемого в избиении работницы кафе

Суд на Камчатке арестовал подозреваемого в нападении на женщину в кафе.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю.

«41-летнему ранее неоднократно судимому мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что на Камчатке полицейские задержали подозреваемого в избиении работницы кафе.

По данным RT, девушка, которую избили в камчатском кафе, находится в настоящий момент в реанимации. У неё повреждения головы, сломаны нос и челюсть.