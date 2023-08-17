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Суд на Камчатке арестовал подозреваемого в избиении работницы кафе

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Суд на Камчатке арестовал подозреваемого в нападении на женщину в кафе.
Суд на Камчатке арестовал подозреваемого в избиении работницы кафе
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю.

«41-летнему ранее неоднократно судимому мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что на Камчатке полицейские задержали подозреваемого в избиении работницы кафе.

По данным RT, девушка, которую избили в камчатском кафе, находится в настоящий момент в реанимации. У неё повреждения головы, сломаны нос и челюсть.

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