Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что на Камчатке полицейские задержали подозреваемого в избиении работницы кафе.

Об этом сообщает «МВД МЕДИА» в Telegram.

«Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений работнице кафе в посёлке Сокоч Елизовского района. Им оказался 41-летний приезжий из Краснодарского края», — сказала она.

Ранее сообщалось, что на Камчатке сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который жестоко избил сотрудницу кафе.

По данным RT, девушка, которую избили в камчатском кафе, находится в настоящий момент в реанимации. У неё повреждения головы, сломаны нос и челюсть.