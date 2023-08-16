На Камчатке полицейские задержали подозреваемого в избиении работницы кафе
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Об этом сообщает «МВД МЕДИА» в Telegram.
«Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений работнице кафе в посёлке Сокоч Елизовского района. Им оказался 41-летний приезжий из Краснодарского края», — сказала она.
Ранее сообщалось, что на Камчатке сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который жестоко избил сотрудницу кафе.
По данным RT, девушка, которую избили в камчатском кафе, находится в настоящий момент в реанимации. У неё повреждения головы, сломаны нос и челюсть.