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На Камчатке полиция ищет мужчину, который жестоко избил сотрудницу кафе

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На Камчатке сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который жестоко избил сотрудницу кафе.
На Камчатке полиция ищет мужчину, который жестоко избил сотрудницу кафе
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в Telegram-канале «МВД МЕДИА».

Отмечается, что инцидент произошёл в одном из кафе посёлка Сокоч.

Сотрудники полиции установили, что между мужчиной и девушкой произошёл конфликт, после чего разыскиваемый нанёс сотруднице кафе телесные повреждения и скрылся с места происшествия.

В данный момент пострадавшая госпитализирована.

Ранее сообщалось, что в Мегионе прокуратура начала проверку после сообщений в СМИ об избиении 12-летнего мальчика группой подростков.

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