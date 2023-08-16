На Камчатке полиция ищет мужчину, который жестоко избил сотрудницу кафе
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Об этом говорится в Telegram-канале «МВД МЕДИА».
Отмечается, что инцидент произошёл в одном из кафе посёлка Сокоч.
Сотрудники полиции установили, что между мужчиной и девушкой произошёл конфликт, после чего разыскиваемый нанёс сотруднице кафе телесные повреждения и скрылся с места происшествия.
В данный момент пострадавшая госпитализирована.
Ранее сообщалось, что в Мегионе прокуратура начала проверку после сообщений в СМИ об избиении 12-летнего мальчика группой подростков.