В ХМАО прокуратура начала проверку из-за сообщений об избиении мальчика группой подростков

В Мегионе (ХМАО) прокуратура начала проверку после сообщений в СМИ об избиении 12-летнего мальчика группой подростков.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.

В ведомстве уточнили, что проверка началась по поручению прокуратуры округа. В СМИ появилась информация о причинении телесных повреждений 12-летнему мальчику группой несовершеннолетних.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске прокуратура начала доследственную проверку после того, как в соцсетях появилось видео, на котором мать избивает малолетнюю дочь в лифте.