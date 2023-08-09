В ХМАО прокуратура начала проверку из-за сообщений об избиении мальчика группой подростков
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.
В ведомстве уточнили, что проверка началась по поручению прокуратуры округа. В СМИ появилась информация о причинении телесных повреждений 12-летнему мальчику группой несовершеннолетних.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске прокуратура начала доследственную проверку после того, как в соцсетях появилось видео, на котором мать избивает малолетнюю дочь в лифте.