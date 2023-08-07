Прокуратура Новосибирска проводит проверку инцидента с избиением девочки матерью в лифте
- РИА Новости
Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
«Прокуратура даст оценку работе органов и организаций системы профилактики при работе с семьёй, а также оценит исполнение родителями обязанностей. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — сообщили в ведомстве.
Запись выложили в интернет соседи. По их словам, у женщины трое детей, двое старших допоздна гуляют на улице одни.
Детей у женщины изъяли.
Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования дела об избиении подростка в лифте жилого дома в Краснодаре.