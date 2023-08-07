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Прокуратура Новосибирска проводит проверку инцидента с избиением девочки матерью в лифте

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В Новосибирске прокуратура начала доследственную проверку после того, как в соцсетях появилось видео, на котором мать избивает малолетнюю дочь в лифте.
Прокуратура Новосибирска проводит проверку инцидента с избиением девочки матерью в лифте
  • РИА Новости

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«Прокуратура даст оценку работе органов и организаций системы профилактики при работе с семьёй, а также оценит исполнение родителями обязанностей. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — сообщили в ведомстве.

Запись выложили в интернет соседи. По их словам, у женщины трое детей, двое старших допоздна гуляют на улице одни.

Детей у женщины изъяли.

Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования дела об избиении подростка в лифте жилого дома в Краснодаре.

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