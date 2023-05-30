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Бастрыкину доложат о ходе проверки по делу об избиении подростка в лифте в Краснодаре

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Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования дела об избиении подростка в лифте одной из краснодарских многоэтажек.
Бастрыкину доложат о ходе проверки по делу об избиении подростка в лифте в Краснодаре
  • © СК РФ

Об этом информирует «Кубань 24».

Отмечается, что инцидент произошёл 22 мая. В лифте многоэтажки на улице Восточно-Кругликовской мужчина избил 15-летнего подростка. Школьник получил травмы, повреждены его личные вещи.

СК организовал доследственную проверку по факту произошедшего.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе проверки и обстоятельствах совершённого преступления, уточнили в пресс-службе СК России.

Ранее сайт Nation News сообщил, что москвич, толкнувший 15-летнего школьника под колёса электропоезда метро, направлен на психолого-психиатрическую экспертизу.

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