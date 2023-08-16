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RT: избитая в камчатском кафе девушка находится в реанимации

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Девушка, которую избили в камчатском кафе, находится в настоящий момент в реанимации. У неё повреждения головы, сломаны нос и челюсть.
RT: избитая в камчатском кафе девушка находится в реанимации
  • РИА Новости

Об этом RT рассказала жительница посёлка Сокоч, где всё произошло.

Другая девушка со ссылкой на бывшего сотрудника кафе рассказала RT, что в заведении царила нездоровая атмосфера.

«Владельцы неместные, начали брать приезжих — и начались конфликты между сотрудниками», — поделилась она.

Как отметили в беседе с RT правоохранительные органы, нападавший всё ещё разыскивается, ориентировки на него распространили по всему краю. Предположительно, сейчас он в Петропавловске-Камчатском.

Ранее сообщалось, что на Камчатке сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который жестоко избил сотрудницу кафе.

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