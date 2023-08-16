RT: избитая в камчатском кафе девушка находится в реанимации
- РИА Новости
Об этом RT рассказала жительница посёлка Сокоч, где всё произошло.
Другая девушка со ссылкой на бывшего сотрудника кафе рассказала RT, что в заведении царила нездоровая атмосфера.
«Владельцы неместные, начали брать приезжих — и начались конфликты между сотрудниками», — поделилась она.
Как отметили в беседе с RT правоохранительные органы, нападавший всё ещё разыскивается, ориентировки на него распространили по всему краю. Предположительно, сейчас он в Петропавловске-Камчатском.
Ранее сообщалось, что на Камчатке сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который жестоко избил сотрудницу кафе.