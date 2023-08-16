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В Каменске-Уральском мужчина удерживал в квартире девятилетнюю девочку

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В Каменске-Уральском ранее судимый мужчина взял в заложницы девятилетнюю девочку. Инцидент произошёл 15 августа. Отмечается, что мужчина был пьян.
В Каменске-Уральском мужчина удерживал в квартире девятилетнюю девочку
  • Gettyimages.ru

«Сосед попросил ребёнка помочь ему с поиском пульта от телевизора, который он где-то затерял дома. Мать разрешила школьнице ненадолго отлучиться. Вскоре пульт был найден за диваном, однако вернуться домой девочка не смогла. Гражданин усадил её на диван и сообщил, что отпустит чуть позже», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как пишет E1.ru, через некоторое время мать девочки стала требовать вернуть ребёнка, но мужчина не сделал этого.

«Школьнице хозяин жилища сказал: «Ты никуда не выберешься и будешь жить со мной, не переживай, я тебя в обиду не дам», — добавил Валерий Горелых.

Отмечается, что в полицию мать девочки обратилась только спустя семь с половиной часов.

Пока женщина вместе с соседями вела переговоры с пьяным мужчиной, школьница сама выбралась через окно.

Как уточняется, семья девочки состоит на учёте и в полиции, и в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних.

Издание kp.ru со ссылкой на старшего помощника руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александра Шульгу сообщает, что  в настоящее время идёт опрос очевидцев, выясняется, был ли причинён ребёнку какой-либо вред здоровью.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В конце июля Октябрьский районный суд Екатеринбурга отправил под арест подозреваемого в насилии над восьмилетней девочкой.

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