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Суд в Екатеринбурге арестовал подозреваемого в насилии над восьмилетней девочкой

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Октябрьский районный суд Екатеринбурга отправил под арест подозреваемого в насилии над восьмилетней девочкой.
Суд в Екатеринбурге арестовал подозреваемого в насилии над восьмилетней девочкой
  • РИА Новости

«Ходатайство удовлетворили, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Статья 132 (насильственные действия сексуального характера)», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Свердловского областного суда.

27 июля  Следственный комитет сообщил, что в Екатеринбурге нашли пропавшую ранее восьмилетнюю девочку.

Отмечалось, что следователи выясняли, были ли совершены в отношении ребёнка какие-либо противоправные действия.

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