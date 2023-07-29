Суд в Екатеринбурге арестовал подозреваемого в насилии над восьмилетней девочкой

Октябрьский районный суд Екатеринбурга отправил под арест подозреваемого в насилии над восьмилетней девочкой.

«Ходатайство удовлетворили, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Статья 132 (насильственные действия сексуального характера)», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Свердловского областного суда.

27 июля Следственный комитет сообщил, что в Екатеринбурге нашли пропавшую ранее восьмилетнюю девочку.

Отмечалось, что следователи выясняли, были ли совершены в отношении ребёнка какие-либо противоправные действия.