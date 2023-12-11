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Константин Цзю назвал своих сыновей лучшими боксёрами 2023 года

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю назвал своих сыновей Тима и Никиту лучшими боксёрами 2023 года.
Константин Цзю назвал своих сыновей лучшими боксёрами 2023 года
  • Gettyimages.ru

«Оба моих сына стали лучшими в уходящем году. Тимофей стал чемпионом мира, провёл первую защиту. Никита после семи боев по профи стал чемпионом Австралии, выиграв пояс в поединке с непобеждённым соперником», — цитирует Цзю РИА Новости. 

Тим Цзю является чемпионом мира по версии WBO. На его счету 24 победы в профессиональной карьере и ни одного поражения. 

22 ноября Никита победил Дилана Биггса техническим нокаутом в пятом раунде. На счету 25-летнего Цзю восемь побед и ни одного поражения.

Ранее Константин Цзю раскритиковал новые условия допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

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