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Бой Егорова возглавит шоу «Ночь чемпионов IBA» в Москве

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Бой экс-обладателя пояса WBA Gold Алексея Егорова возглавит шоу «Ночь чемпионов IBA», в рамках которого пройдёт матчевая встреча между командами России и США по боксу.
Бой Егорова возглавит шоу «Ночь чемпионов IBA» в Москве
  • Legion-Media

Соперник россиянина будет объявлен позднее. Бой состоится в весовой категории до 92 кг.

В соглавном событии Бешто Шавлаев встретится с Рональдом Эллисом. Чемпион России Павел Сосулин подерётся с Кваме Риттером. Победитель Спартакиады-2022 Юрий Осипов сразится с Никитой Абабией. А бронзовый призёр чемпионата мира Всеволод Шумков проведёт бой с Абелем Мендозой.

Турнир состоится 16 декабря в Международном центре бокса в Лужниках.

Ранее Гаджимагомедов победил Фузи на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Таджикистане.

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