Бой Егорова возглавит шоу «Ночь чемпионов IBA» в Москве
- Legion-Media
Соперник россиянина будет объявлен позднее. Бой состоится в весовой категории до 92 кг.
В соглавном событии Бешто Шавлаев встретится с Рональдом Эллисом. Чемпион России Павел Сосулин подерётся с Кваме Риттером. Победитель Спартакиады-2022 Юрий Осипов сразится с Никитой Абабией. А бронзовый призёр чемпионата мира Всеволод Шумков проведёт бой с Абелем Мендозой.
Турнир состоится 16 декабря в Международном центре бокса в Лужниках.
Ранее Гаджимагомедов победил Фузи на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Таджикистане.