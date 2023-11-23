Бой Егорова возглавит шоу «Ночь чемпионов IBA» в Москве

Бой экс-обладателя пояса WBA Gold Алексея Егорова возглавит шоу «Ночь чемпионов IBA», в рамках которого пройдёт матчевая встреча между командами России и США по боксу.

Legion-Media