Шлеменко не смотрит телевизор, потому что он закладывает мировоззренческий приоритет

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал, почему он не смотрит телевизор.

«Я в последнее время не смотрю телевизор принципиально, потому что он закладывает мировоззренческий приоритет, закладывает то, что хотят тебе заложить, чтобы тобой управлять», — цитирует бойца «СЭ».

Он добавил, что раньше рекомендовал всем фильм «Брат», но из-за сцен с выпивкой и курением теперь сам не может посмотреть его с детьми.

15 декабря Шлеменко проведёт поединок с Александром Иличем в рамках главного боя на турнире RCC 17 в Екатеринбурге.

Первый поединок между ними прошёл 26 августа 2022 года и завершился победой сербского бойца техническим нокаутом на первой минуте.

Ранее сообщалось, что Илич и Шлеменко не стали пожимать друг другу руки после битвы взглядов.