Шлеменко не смотрит телевизор, потому что он закладывает мировоззренческий приоритет
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«Я в последнее время не смотрю телевизор принципиально, потому что он закладывает мировоззренческий приоритет, закладывает то, что хотят тебе заложить, чтобы тобой управлять», — цитирует бойца «СЭ».
Он добавил, что раньше рекомендовал всем фильм «Брат», но из-за сцен с выпивкой и курением теперь сам не может посмотреть его с детьми.
15 декабря Шлеменко проведёт поединок с Александром Иличем в рамках главного боя на турнире RCC 17 в Екатеринбурге.
Первый поединок между ними прошёл 26 августа 2022 года и завершился победой сербского бойца техническим нокаутом на первой минуте.
Ранее сообщалось, что Илич и Шлеменко не стали пожимать друг другу руки после битвы взглядов.