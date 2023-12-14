Боксёр Егоров ответил, какому актёру доверил бы сыграть себя в фильме
- РИА Новости
«Наверное, экшен-драма, ведь без битв там бы не обошлось. А в главной роли было бы любопытно увидеть Михаила Пореченкова. Фактурный мужик, если немного подучить его, мог бы неплохо сыграть», — сказал он RT.
Спортсмен также рассказал, в каком фильме бокс показан наиболее близко к истине.
«Ни одна картина не демонстрирует подноготную спорта. Здесь больше мотивации, лирики, романтики. Что обычно показывают там: процесс становления человека, выход из сложных ситуаций, любовь-морковь. Думаю, немного более реально всё было в «Криде», хотя он мне и не очень нравится. Но во многом — благодаря участию в нём профессиональных боксёров.
А взять тот же фильм «Боец». Сюжет потрясающий, всё здорово, преподнесли всё великолепно. Понятно, художественных моментов там было более чем достаточно. Но сами бои... Из Марка Уолберга так себе боксёр», — добавил он.
Полностью интервью с Егоровым читайте на сайте RT.
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