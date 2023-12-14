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Егоров рассказал, почему согласился на бой с Джонсом

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Российский боксёр Алексей Егоров высказался о предстоящем поединке с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлой весовой категории Роем Джонсом — младшим.

«Хотелось закончить год каким-либо боем. Очень благодарен, что Федерация бокса России помогла мне сделать это», — заявил Егоров RT.

Боксёр ответил на вопрос, было бы ему интересно выступить в категории до 101,6 кг.

«Честно, не думал об этом. Не общался на этот вопрос ни с наставником, ни с промоутером. Посмотрим после схватки с Джонсом. Возможно, будет любопытно. Особенно, если поступит предложение побороться за титул», — сказал он.

Полностью интервью с Егоровым читайте на сайте RT.

Ранее Егоров ответил на вопрос о том, почему сорвался поединок с соотечественником Евгением Тищенко.

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