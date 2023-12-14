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Боксёр Егоров назвал причину срыва боя с Тищенко

Егоров: никакого негатива по отношению к Тищенко не испытываю

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Российский боксёр Алексей Егоров ответил на вопрос о том, почему сорвался поединок с соотечественником Евгением Тищенко.
Боксёр Егоров назвал причину срыва боя с Тищенко
  • Gettyimages.ru

«Человек готовился к другому поединку, не уведомив мою команду. А что он там говорит на этот счёт, мне неважно. Его сторона указывает на то, что соглашение на поединок не было подписано. При этом его организовывала его промоутерская компания, следовательно, вопросы к ней. Этими вопросами занималась RCC, а не «Мир бокса». Мне должны были прислать контракт, мы бы его подписали. Но ничего не произошло.

Конечно, я понимаю Евгения. У него появился шанс сразиться за титул чемпиона мира. Упускать такое глупо. Но нужно было сказать об этом», — заявил Егоров RT.

Боксёр заявил, что не испытывает негатива к Тищенко.

«У нас всё в порядке. Он хороший парень. Мы всегда нормально общались, боксировали на первенстве в Польше. Просто возникли определённые непонятки», — сказал он.

Полностью интервью с Егоровым читайте на сайте RT.

Ранее Егоров заявил, что не видит принципиальности в матчевой встрече с США.

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