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Россиянин Егоров заявил, что не видит принципиальности в матчевой встрече с США

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Бывший обладатель пояса Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Gold) россиянин Алексей Егоров высказался о принципиальности в матчевой встрече с США.
Россиянин Егоров заявил, что не видит принципиальности в матчевой встрече с США
  • Gettyimages.ru
  • © Glasshouse Images

«Ожидания от субботы самые положительные. Возможность отбоксировать в столице для своих болельщиков — это всегда крутая история. Принципиальности нет: очередной бой, возможность показать хороший бокс», — цитирует Егорова РИА Новости.

Российскую команду в противостоянии представят Алексей Егоров, Всеволод Шумков, Павел Сосулин, Бешто Шавлаев и Юрий Осипов. Матчевая встреча между командами России и США пройдёт в формате профессионального бокса, поединки будут состоять из четырёх раундов по три минуты. Мероприятие состоится 16 декабря в Международном центре бокса в Лужниках.

Ранее Монсон призвал оградить спортсменов от «страданий из-за политики».

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