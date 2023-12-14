Россиянин Егоров заявил, что не видит принципиальности в матчевой встрече с США

Бывший обладатель пояса Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Gold) россиянин Алексей Егоров высказался о принципиальности в матчевой встрече с США.

«Ожидания от субботы самые положительные. Возможность отбоксировать в столице для своих болельщиков — это всегда крутая история. Принципиальности нет: очередной бой, возможность показать хороший бокс», — цитирует Егорова РИА Новости.

Российскую команду в противостоянии представят Алексей Егоров, Всеволод Шумков, Павел Сосулин, Бешто Шавлаев и Юрий Осипов. Матчевая встреча между командами России и США пройдёт в формате профессионального бокса, поединки будут состоять из четырёх раундов по три минуты. Мероприятие состоится 16 декабря в Международном центре бокса в Лужниках.

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