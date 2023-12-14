Монсон призвал оградить спортсменов от «страданий из-за политики»

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон высказал мнение, что спортсмены не должны страдать из-за вмешательства политики в спортивную сферу.

«Я полностью поддерживаю такую инициативу, как боксёрская встреча Россия — США. Вообще выступаю за то, чтобы все спортсмены могли выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других международных соревнованиях. Они должны не переживать и страдать из-за политики, а думать о том, чтобы показывать высокие результаты в честной борьбе», — цитирует Монсона РИА Новости.

Российскую команду в противостоянии представят Алексей Егоров, Всеволод Шумков, Павел Сосулин, Бешто Шавлаев и Юрий Осипов. Матчевая встреча между командами России и США пройдёт в формате профессионального бокса, поединки будут состоять из четырёх раундов по три минуты. Мероприятие состоится 16 декабря в «Международном центре бокса» в Лужниках.

Состав участников



До 60 кг: Всеволод Шумков (Россия, 1-0, КО 1) — Абель Мендоза (США, 39-0, КО 30).

До 72 кг: Юрий Осипов (Россия, 4-0, КО 3) — Никита Абабий (США, 12-0, КО 6).

До 75 кг: Павел Сосулин (Россия, 8-0, КО 3) — Алексис Еспино (США, 9-1-1, КО 6).

До 80 кг: Бешто Шавлаев (Россия, 3-0, КО 1) — Кваме Риттер (США, 11-1, КО 9).

90,7+ кг: Алексей Егоров (Россия, 12-1, КО 8) — Джо Джонс (США, 14-9, КО 10).

Ранее сообщалось, что боксёрский поединок Егорова и Джонса возглавит матчевую встречу Россия — США.