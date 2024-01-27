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Получившего ранение боксёра Стоцкого в ближайшее время выпишут из больницы

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В команде чемпиона России по боксу Андрея Стоцкого рассказали о самочувствии спортсмена.

«Из ноги Андрея достали пулю от травматического пистолета, мышцы и кости не повреждены. Причина произошедшего — бытовой конфликт. В ближайшее время Стоцкий отправится на сборы», — цитирует представителя боксёра ТАСС.

Стоцкий получил ранение ноги после выстрела в него из травматического пистолета в Челябинске.

28-летний боксёр является бронзовым призёром Всероссийской спартакиады, победителем командного Кубка России и чемпионом мира среди молодёжи.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы выясняют обстоятельства нападения на Стоцкого.







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