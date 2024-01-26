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Правоохранительные органы выясняют обстоятельства нападения на Стоцкого

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В Федерации бокса России заявили, что правоохранительные органы выясняют обстоятельства нападения на чемпиона страны Андрея Стоцкого.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства нападения на Стоцкого
  • РИА Новости

«Федерация бокса России в курсе ситуации, произошедшей в Челябинске. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента. На данный момент жизни Стоцкого ничто не угрожает, он получил незначительные повреждения ноги.

После проведения консультаций с врачами запланирован выезд Стоцкого на тренировочные мероприятия в составе сборной команды Челябинской области. Федерация бокса России держит ситуацию на контроле», — заявили в пресс-службе.

28-летний Стоцкий также является бронзовым призёром Всероссийской спартакиады, победителем командного Кубка России и чемпионом мира среди молодёжи.

Ранее сообщалось, что боец ММА Зайналов упал с десятого этажа в Ростове-на-Дону.

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