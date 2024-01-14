Наказание за храбрость: Бетербиев нокаутировал Смита в седьмом раунде и сохранил пояса в полутяжёлом весе

Артур Бетербиев одержал досрочную победу над Каллумом Смитом в поединке за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF. В седьмом раунде он дважды отправил британца в нокдаун и заставил рефери остановить схватку. Россиянин 20-й раз в карьере выиграл нокаутом и в очередной раз изъявил желание провести объединительный бой с Дмитрием Биволом.

Последние дни в преддверии боксёрского вечера в Квебеке получились достаточно нервными для действующего чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF. Причиной тому было появление в СМИ информации о «нетипичных» результатах допинг-теста Артура Бетербиева, которыми заинтересовались как обычные болельщики, так и его будущий соперник Каллум Смит. По информации известного журналиста Кевина Йола, в крови россиянина зафиксировали повышенный уровень андростандиола и гормона роста человека, вырабатывающихся в организме естественным путём. И хотя фактически это не считалось нарушением, определённые дискуссии всё же вызвало.

Безусловно, в стороне не мог остаться сам Смит, поделившийся своими сведениями на сей счёт. Он назвал пробы «не положительными, но и не отрицательными», чем вызвал негодование со стороны Артура. Тот упрекнул его за распространение ложной информации и заверил, что является чистым бойцом. А любую попытку доказать обратное назвал клеветой.

Также по теме Последнее испытание перед Биволом: почему бой со Смитом может стать самым сложным в карьере Бетербиева 13 января Артур Бетербиев сразится с Каллумом Смитом в поединке за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям IBF,...

По мнению Бетербиева, таким образом Смит мог искать оправдание своей будущей неудаче и пытаться избежать схватки с ним. Но даже если британец и подумывал об этом, осуществить этот план не удалось. Бой остался в силе, а окончательно это было подтверждено после успешного прохождения обоими процедуры взвешивания. По её итогам чемпион оказался на 200 г тяжелее претендента, но как-либо повлиять на расстановку сил это обстоятельство вряд ли могло.

Что касается фаворита, то, пусть мнения и разделились, большинство экспертов отдавали предпочтение Бетербиеву. Причём их не смущали ни проблемы россиянина с челюстью, вынудившие его лечь на операционный стол и перенести встречу с британцем с августа на январь, ни его возраст. Так, глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум счёл это маловажным фактором и высоко оценил физическую форму своего 38-летнего клиента, объяснив это не самым большим числом проведённых битв на профессиональном ринге. На Артура ставил и его бывший оппонент Энтони Ярд, по мнению которого со временем тот адаптируется к стилю Смита и впоследствии уложит его на канвас.

Правда, Бетербиев решил не тратить время на разведку и с первых секунд рванул вперёд, выбросив в направлении Смита целую серию мощнейших ударов. Тем не менее тот был готов к этому. Британец вернулся на удобную для себя дистанцию и принялся понемногу отвечать, хотя впоследствии и отдал концовку.

Могло показаться, что Каллум пойдёт по стопам своего однофамильца Джо и капитулирует уже по ходу второй трёхминутки, но этого не произошло. Наоборот, тот окончательно пришёл в себя и стал активно вступать в размены с Артуром. Смелость ливерпульца поражала. Если он временами и был вынужден отходить назад, то потом старался реваншироваться и переходить к работе первым номером, активно применяя как джеб, так и комбинации с выходом на фирменный левый хук. При этом больше всего запомнился его апперкот, ставший достойным ответом на очередной всплеск активности россиянина.

Главная интрига заключалась в том, продолжит Смит действовать в том же ключе или всё же сдаст назад и будет стараться держать Бетербиева на дистанции. Ведь сделать это ему позволяло преимущество как в скорости передвижения, так и в антропометрии. И хотя более логичным выглядел первый вариант, сам боксёр предпочёл второй. Да, выглядело это неожиданно и впечатляюще, но постепенно стало создавать проблемы претенденту.

И если в третьем отрезке всё обошлось пусть и крайне неприятным, но единичным пропущенным выпадом, то в четвёртом Каллум чуть было не рухнул на настил. В одном из эпизодов он слишком увлёкся атакой и пропустил контрпанч, после чего пережил форменное избиение. В один момент появилось ощущение, что судья вот-вот вмешается, но британец не только пережил эту бурю, но даже смотрелся чуть лучше в концовке.

Тем не менее далеко не всех восхищала храбрость Смита. Так, эксперт телеканала ESPN+ Марк Кригел не отдал ему ни одного из первых четырёх раундов, и было не исключено, что так же поступили и сами члены жюри. Однако шанс размочить счёт британцу предоставил сам визави. В пятом раунде он явно решил передохнуть и практически не атаковал, хотя и продолжал следовать за соперником по пятам. И в это время у многих вполне мог возникнуть вопрос, а не подсел ли почти 39-летний Бетербиев физически. Ведь именно такой ход развития событий прогнозировал известный шотландский тренер Билли Нельсон. Согласно его предположениям, в первых трёх-четырёх раундах Каллуму придётся непросто, но в оставшихся ключевую роль сыграют его «молодость и мощь».

Однако Нельсон серьёзно ошибался. Уже в шестом раунде Бетербиев вновь взвинтил темп и стал зажимать Смита у канатов, бомбардируя мощнейшими хуками как голову, так и корпус оппонента. Но всё самое интересное он приберёг на седьмой отрезок. Продолжавший играть с огнём Каллум нарвался на встречный правый хук и с трудом устоял на ногах, но несколько секунд спустя всё же упал. И пусть он сумел пережить нокдаун, должным образом не восстановился. Артур набросился на соперника и второй раз отправил его на настил, поставив жирную точку в противостоянии. От продолжения экзекуции британца спасли представители его команды, потребовавшие немедленно остановить схватку.

Бетербиев одержал 20-ю победу нокаутом в карьере, второй раз защитив титулы чемпиона мира по трём основным версиям. А в ходе интервью он в очередной раз изъявил желание провести объединительный поединок с обладателем пояса WBA Дмитрием Биволом. И пока складывается ощущение, что его наконец удастся организовать. Как сказал поднявшийся в ринг Арум, бой уже находится в разработке и может пройти в Эр-Рияде, но не ранее чем спустя три месяца после Рамадана. В 2024 году Рамадан заканчивается 9 апреля.