Бетербиев: мы готовились к бою со Смитом как обычно, на сто процентов

Чемпион мира в полутяжёлой весовой категории по версиям WBC, WBO и IBF россиянин Артур Бетербиев рассказал о подготовке к поединку с британцем Каллумом Смитом.

«Я предвкушаю каждый свой бой. К этому бою мы готовились как обычно, на сто процентов. Сейчас я в порядке. Что касается давления публики, я его не чувствую, сейчас я сфокусирован на бое и мне есть о чём думать. Я рад, что посвятил свою жизнь боксу и спорту в целом», — цитирует Бетербиева «Матч ТВ».

38-летний Бетербиев одержал 19 побед в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений. Обязательный претендент на титул WBC в полутяжёлом весе Смит (29—1) подерётся с Артуром 13 января 2024 года в Квебеке, Канада.

Ранее Бетербиев заявил о желании выступить по правилам MMA.





