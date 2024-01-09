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Бетербиев заявил о желании выступить по правилам MMA

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Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артур Бетербиев рассказал о своём желании выступить в смешанных единоборствах.
Бетербиев заявил о желании выступить по правилам MMA
  • Gettyimages.ru
  • © Julian Finney

«Я, конечно, скажу, что мне это было бы интересно. Но все говорят, что их зовут в бокс. А я бы хотел по MMA подраться. Конечно, взял бы на подготовку полгода. Это интересно. Но насколько это интересно организаторам, публике — другой вопрос», — цитирует Бетербиева «Чемпионат».

38-летний Бетербиев одержал 19 побед в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений. Обязательный претендент на титул WBC в полутяжёлом весе Смит (29—1) подерётся с Артуром 13 января 2024 года в Квебеке, Канада.

Ранее сообщалось, что бой Бивол — Бетербиев может пройти в марте или апреле 2024 года.

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