Смит: послужной список Бетербиева говорит сам за себя

Британский боксёр Каллум Смит высказался о своём поединке с россиянином Артуром Бетербиевым.

«Бетербиев — очень хороший боец, его послужной список говорит сам за себя, но он не непобедим, ему можно нанести урон, мы это видели. Верю, что смогу досрочно выиграть у Артура», — приводит слова Смита журналист Майкл Бенсон в социальной сети.

38-летний Бетербиев одержал 19 побед в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений. Обязательный претендент на титул WBC в полутяжёлом весе Смит (29—1) подерётся с Артуром 13 января 2024 года в Квебеке, Канада.

Ранее Бетербиев заявил о желании выступить по правилам MMA.