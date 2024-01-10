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Смит: послужной список Бетербиева говорит сам за себя

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Британский боксёр Каллум Смит высказался о своём поединке с россиянином Артуром Бетербиевым.
Смит: послужной список Бетербиева говорит сам за себя
  • Gettyimages.ru

«Бетербиев — очень хороший боец, его послужной список говорит сам за себя, но он не непобедим, ему можно нанести урон, мы это видели. Верю, что смогу досрочно выиграть у Артура», — приводит слова Смита журналист Майкл Бенсон в социальной сети.

38-летний Бетербиев одержал 19 побед в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений. Обязательный претендент на титул WBC в полутяжёлом весе Смит (29—1) подерётся с Артуром 13 января 2024 года в Квебеке, Канада.

Ранее Бетербиев заявил о желании выступить по правилам MMA.

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