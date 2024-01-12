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Бетербиев получил «нетипичные» результаты допинг-теста перед поединком со Смитом

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Чемпион мира в полутяжёлой весовой категории по версиям WBC, WBO и IBF россиянин Артур Бетербиев высказался о «нетипичном» результате своей первой допинг-пробы перед боем с британцем Каллумом Смитом.
Бетербиев получил «нетипичные» результаты допинг-теста перед поединком со Смитом
  • Gettyimages.ru
  • © Zac Goodwin - PA Images

Сообщалось, что у него был обнаружен «атипичный результат» повышенного уровня гормона роста и метаболита тестостерона, но это не является нарушением.

«Мне известно, что Каллум намерен распространить вводящую в заблуждение информацию о моей программе тестирования VADA. Позвольте прояснить ситуацию. Я чистый спортсмен. За всю свою карьеру у меня ни разу не было положительного результата», — приводит заявление россиянина журналист Кевин Иоле.

Бой Бетербиева и Смита пройдёт 13 января 2024 года в Квебеке (Канада).

Ранее Бетербиев рассказал о подготовке к поединку с британцем Каллумом Смитом.

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