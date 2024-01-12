Бетербиев получил «нетипичные» результаты допинг-теста перед поединком со Смитом
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Сообщалось, что у него был обнаружен «атипичный результат» повышенного уровня гормона роста и метаболита тестостерона, но это не является нарушением.
«Мне известно, что Каллум намерен распространить вводящую в заблуждение информацию о моей программе тестирования VADA. Позвольте прояснить ситуацию. Я чистый спортсмен. За всю свою карьеру у меня ни разу не было положительного результата», — приводит заявление россиянина журналист Кевин Иоле.
Бой Бетербиева и Смита пройдёт 13 января 2024 года в Квебеке (Канада).
Ранее Бетербиев рассказал о подготовке к поединку с британцем Каллумом Смитом.