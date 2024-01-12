Последнее испытание перед Биволом: почему бой со Смитом может стать самым сложным в карьере Бетербиева

13 января Артур Бетербиев сразится с Каллумом Смитом в поединке за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям IBF, WBC и WBO. Изначально соперники должны были сойтись в августе, но из-за операции россиянина встречу перенесли. И хотя он считается фаворитом схватки, британец способен не только оказать достойное сопротивление, но и нанести первое поражение в карьере оппонента, попутно отобрав у него право участвовать в объединительном бою с Дмитрием Биволом.

В каком состоянии Бетербиев подходит к бою со Смитом?

В начале января Артур Бетербиев второй раз будет отстаивать сразу три основных титула чемпиона мира в полутяжёлом весе. Почти год назад он защитил пояса IBF, WBC и WBO в крайне напряжённой дуэли с британцем Энтони Ярдом, а теперь померится силами с его соотечественником — Каллумом Смитом. При этом схватка пройдёт на его «второй родине» — в Канаде, а это также можно назвать довольно примечательным событием. Ведь, хотя россиянин уже давно проживает в этой стране, а летом 2022-го ещё и получил гражданство, не так часто радует он своими выступлениями местных болельщиков. Так, за последние семь лет он бился там лишь раз — в декабре 2021-го сокрушил Маркуса Брауна.

Тем не менее наибольший интерес вызывает не место проведения поединка, а состояние, в котором к нему подходит действующий чемпион. Да, некоторое время назад другая звезда дивизиона, Дмитрий Бивол, вернулся после более чем 12-месячного простоя и не оставил никаких шансов Линдону Артуру, устроив тому форменную трёпку на шоу в Саудовской Аравии. Но в случае с Бетербиевым всё сложнее. Ведь пауза в его карьере была обусловлена не проблемами с поиском противника или семейными обстоятельствами, а травмой. Изначально боксёры должны были выявить сильнейшего 19 августа, но россиянин был вынужден сняться с боя из-за операции на челюсти.

И хотя у Бетербиева было более пяти месяцев на восстановление, пока сложно предсказать, как скажется повреждение на его выступлении. Манипуляции с челюстью для бойца могут иметь серьёзные последствия. А ведь Артур славится ярким атакующим стилем и не только много попадает сам, но и позволяет это делать оппоненту. Достаточно вспомнить, как непросто ему пришлось в сражении с тяжело бьющим Ярдом, немного потрясшим его в четвёртом и пятом раундах. И пусть Смит не обладает такой мощью, он вполне может попасть по чемпиону. Во всяком случае, британец не сомневается в своей способности нокаутировать Артура. Как и менеджер Эдди Хирн, предрёкший ему досрочную победу.

Чем опасен Смит?

Но не стоит полагать, что британец повторит ошибку своего однофамильца Джо Смита и пойдёт рубиться с одним из лучших нокаутёров в истории категории до 79,3 кг. Ведь пусть Каллум почти всегда превосходил соперников в антропометрии, он делал ставку на технику и предпочитал «обстреливать» оппонентов с дистанции. И это не самая сложная задача для спортсмена ростом 191 см с размахом рук 198 см. С такими данными уроженец Ливерпуля мог выступать как в первом тяжёлом, так и в тяжёлом дивизионах, но вместо этого большую часть карьеры провёл во втором среднем. И вполне мог подходить к дуэли с Бетербиевым в статусе непобеждённого, если бы не встреча с Саулем Альваресом. Совладать со взрывным мексиканцем он не сумел и уступил единогласным решением судей.

Но с тех пор прошло более трёх лет — и сам Смит успел заметно преобразиться. Он сменил категорию, набрал мышечную массу и продолжает работать над своей физической формой по сей день. И хотя он стал заметно мощнее, не растерял ни техники, ни скорости. Подтверждением тому могут служить досрочные победы над Ленином Кастильо и Матьё Бодерликом, на которые он затратил суммарно менее 15 минут. Возможно, поэтому наставник россиянина Марк Рэмси выделял Каллума среди всех его противников и предрекал, что подопечного ждёт очень сложный бой.

Кто считается фаворитом поединка?

Правда, далеко не все согласны с Рэмси. В преддверии поединка предпочтение Бетербиеву отдают как букмекеры, так и большинство коллег и экспертов. Даже Дмитрий Бивол называл соотечественника фаворитом в противостоянии со Смитом, а двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко и вовсе не считает британца ровней соотечественнику.

«Даже несмотря на разговоры о возрасте, с этим соперником Бетербиев точно справится. Несмотря на все проблемы со здоровьем (травмы у него там были), этого оппонента Артур пройдёт. Не вижу в Смите серьёзной угрозы», — цитирует Тищенко «Чемпионат».

Тем не менее списывать Смита со счетов не стоит. В плане стиля он действительно крайне неудобен для Бетербиева, ведь способен держать дистанцию и работать в одном темпе на протяжении всех 12 раундов. В то время как сам Артур лишь дважды проводил на ринге более получаса. И если в схватке с Александром Гвоздиком он выглядел крайне убедительно, то с Адамом Дайнесом — не так хорошо. Да, тогда имел место почти полуторагодовой простой, но ведь и сейчас ситуация похожая. А с годами россиянин уж точно не становится выносливее. Через восемь дней после боя он отпразднует 39-летие, а это крайне много даже для такого мастера.

Кроме того, не стоит забывать, что единственное поражение Смит потерпел от обладающего потрясающими защитными навыками Альвареса. Да, по силе удара Бетербиев заметно превосходит Канело и умеет навязывать свой стиль даже получше него, но не пропускать вовсе вряд ли сможет. Значит, шансы у Каллума непременно будут, а пользоваться ими он умеет.

Не скажутся ли на настрое Бетербиева разговоры о бое с Биволом?

При этом не стоит забывать и о психологическом аспекте. Ведь одно дело — готовиться к поединку всей жизни, а совсем другое — к схватке, которая считается проходной. Ведь уже сейчас многие говорят не о грядущей дуэли со Смитом, а об объединительном бое с Биволом, который обещает стать одним из главных событий года в боксе. На протяжении последних месяцев в СМИ активно обсуждаются всевозможные перипетии этого события — от подписания контрактов до места проведения. И остаётся лишь догадываться, как в этой обстановке чувствует себя россиянин.

Да, можно сказать, что совсем недавно Бивол был в той же ситуации. Его встреча с Артуром считалась не более чем разминкой перед одним из главных противостояний в карьере, призванной обеспечить его боксёрской практикой и помочь «сбросить ржавчину» после 13-месячного перерыва. Но всё же небольшая разница есть. Ведь до победы Дмитрия над Линдоном о сражении за четыре трофея оставалось лишь мечтать, а сейчас, по сути, оно кажется неотвратимым. Достойных соперников в дивизионе не осталось, проведение потенциального суперреванша с Канело пока не рассматривается, а изъявлявший желание побить россиян Дэвид Бенавидес пока не торопится подниматься в весе.

По сути, сейчас вопрос стоит так: кто именно будет драться с Биволом за звание абсолютного чемпиона? Если Бетербиев выиграет, то болельщиков, скорее всего, ждёт столкновение сильнейших полутяжеловесов последних лет, уступит — схватка Дмитрия с Каллумом. Благо организовать её будет даже проще, ведь в этом случае всеми четырьмя титулами будут владеть клиенты Хирна. А он уже давно хочет устроить объединительный бой.

Поэтому перед Бетербиевым стоит не такая простая задача, как кажется на первый взгляд. Наоборот, его ждёт одно из самых сложных испытаний после перехода в профессионалы, а осечка может стоить очень дорого. Ведь тогда он потеряет не только все пояса, но и возможность получить колоссальные деньги за поединок с Биволом. В случае победы над Смитом представители Дмитрия вполне могут не захотеть вести переговоры с командой, на протяжении долгого времени так неуважительно отзывавшейся об их клиенте.