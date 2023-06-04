Тренер боксёра Бетербиева Рэмси считает Смита опасным соперником

Тренер российского боксёра Артура Бетербиева Марк Рэмси высказал мнение, что британский спортсмен Каллум Смит является опасным соперником.

«Смит — лучший боксёр, с которым мы будем встречаться. Масштаб этого боя означает, что я не могу думать о разных ситуациях. Всё моё внимание будет приковано к Артуру. У него много навыков, скорости и силы. Это сложный бой, но для нас это увлекательный вызов», — цитирует Рэмси Boxing Scene.

Бетербиев 29 января одержал досрочную победу над Энтони Ярдом в поединке за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF. 38-летний российский боксёр одержал 19-ю победу в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений.

На счету 32-летнего Смита 29 побед (21 — нокаутом) и одно поражение.

Ранее сообщалось, что титульный поединок российского боксёра Бетербиева со Смитом состоится 19 августа.