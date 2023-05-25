Титульный поединок российского боксёра Бетербиева со Смитом состоится 19 августа
«19 августа вы вновь увидите меня в ринге. Моим соперником стал Каллум Смит — обязательный претендент на титул WBC. Но на кону в этом бою будут стоять все три моих пояса», — написал Бетербиев в социальных сетях.
38-летний боксёр выразил надежду, что успеет набрать оптимальную форму к важному поединку.
«Впереди несколько месяцев подготовки, я надеюсь, что всё пройдёт как надо», — добавил Бетербиев.
Бетербиев 29 января одержал досрочную победу над Энтони Ярдом в поединке за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF. 38-летний российский боксёр одержал 19-ю победу в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений.
На счету 32-летнего Смита 29 побед (21 нокаутом) и одно поражение.
Ранее сообщалось, что бой Бетербиев — Смит пройдёт в августе в Канаде.