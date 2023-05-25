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Титульный поединок российского боксёра Бетербиева со Смитом состоится 19 августа

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Чемпион мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирной боксёрской организации (WBO) Артур Бетербиев назвал дату поединка с Каллумом Смитом.

«19 августа вы вновь увидите меня в ринге. Моим соперником стал Каллум Смит — обязательный претендент на титул WBC. Но на кону в этом бою будут стоять все три моих пояса», — написал Бетербиев в социальных сетях.

38-летний боксёр выразил надежду, что успеет набрать оптимальную форму к важному поединку.

«Впереди несколько месяцев подготовки, я надеюсь, что всё пройдёт как надо», — добавил Бетербиев.

Бетербиев 29 января одержал досрочную победу над Энтони Ярдом в поединке за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF. 38-летний российский боксёр одержал 19-ю победу в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений.

На счету 32-летнего Смита 29 побед (21 нокаутом) и одно поражение.

Ранее сообщалось, что бой Бетербиев — Смит пройдёт в августе в Канаде.

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