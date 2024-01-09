Бетербиев: всегда хочу стать лучшим, но рейтинги — вещь субъективная

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артур Бетербиев прокомментировал своё отношение к популярности.

«Я всегда хочу стать лучшим. Но рейтинги — вещь субъективная. Конора Макгрегора нет в рейтинге. Но он сегодня соберёт залы и арены на бой. Признание тоже нужно хотеть. Но я не жажду этого», — цитирует Бетербиева «Чемпионат».

38-летний Бетербиев одержал 19 побед в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений. Обязательный претендент на титул WBC в полутяжёлом весе Смит (29-1) подерётся с Артуром 13 января 2024 года в Квебеке, Канада.

Ранее сообщалось, что бой Бивол — Бетербиев может пройти в марте или апреле 2024 года.