Бой Бетербиева со Смитом отложен из-за проблем со здоровьем у россиянина
У россиянина была выявлена инфекция кости челюсти, сообщила промоутерская компания Top Rank в Twitter.
38-летний российский боксёр одержал 19 побед в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений.
На счету 32-летнего Смита 29 побед (21 — нокаутом) и одно поражение.
Бой Бетербиева со Смитом с 19 августа может быть переназначен на конец 2023 года или начало 2024-го.
Ранее американский боец смешанных единоборств Дастин Порье прокомментировал поражение от Джастина Гэтжи в рамках 291-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Солт-Лейк-Сити (США).