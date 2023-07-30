Бой Бетербиева со Смитом отложен из-за проблем со здоровьем у россиянина

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артур Бетербиев не сможет выйти в августе на поединок с британцем Каллумом Смитом.

У россиянина была выявлена инфекция кости челюсти, сообщила промоутерская компания Top Rank в Twitter.

38-летний российский боксёр одержал 19 побед в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений.

На счету 32-летнего Смита 29 побед (21 — нокаутом) и одно поражение.

Бой Бетербиева со Смитом с 19 августа может быть переназначен на конец 2023 года или начало 2024-го.

Ранее американский боец смешанных единоборств Дастин Порье прокомментировал поражение от Джастина Гэтжи в рамках 291-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Солт-Лейк-Сити (США).