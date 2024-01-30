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Боксёр Шумков заявил, что его устраивает прозвище Пулемёт

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Бронзовый призёр чемпионата мира по боксу 2023 года Всеволод Шумков рассказал, как к нему приклеилось прозвище Пулемёт.
Боксёр Шумков заявил, что его устраивает прозвище Пулемёт
  • Gettyimages.ru

«Во время молодёжного чемпионата Европы в Розето-дельи-Абруцци. Я уже тогда старался наносить очень много ударов. Мог провести серию из десяти, сделать уклон и выдать ещё одну такую же. И после одного из боёв ко мне подошёл один из тренеров и сказал: «Сева, ну ты пулемёт». Так и прицепилось», — заявил Шумков RT.

Боксёр ответил на вопрос, нравится ли ему это прозвище.

«Меня всё устраивает. Не думал отказываться от него. Однако такое прозвище нужно постоянно оправдывать. Поэтому необходимо и впредь доминировать над оппонентами, исполняя яркие комбинации», — сказал он.

Полностью интервью с Шумковым читайте на сайте RT.

Ранее Шумков заявил, что тренировки стали интенсивнее после перехода в профессионалы.

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