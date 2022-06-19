Хватило шести минут: как Бетербиев нокаутировал Смита и завоевал третий титул чемпиона мира в полутяжёлом весе

Артур Бетербиев одержал досрочную победу над Джо Смитом — младшим в поединке за титулы чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF. За неполные шесть минут россиянин четыре раза отправил американца в нокдаун, после чего рефери принял решение остановить бой. Уроженец Хасавюрта выиграл нокаутом в 18-й раз подряд и изъявил желание провести объединительный поединок с соотечественником Дмитрием Биволом.

За свою историю «Мэдисон-сквер-гарден» принимал множество исторических поединков по боксу. На этой арене проходили две части легендарной трилогии между Мухаммедом Али и Джо Фрейзером, супербой с участием Эвандера Холифилда и Леннокса Льюиса, а также завершившийся громким апсетом дебют Энтони Джошуа в США. На тот момент малоизвестный Энди Руис подходил к схватке в статусе андердога, но сумел сотворить сенсацию и нокаутировать на тот момент непобеждённого британца. И именно в этом здании Артуру Бетербиеву предстояло провести бой с Джо Смитом — младшим, по итогам которого он мог стать обладателем трёх поясов в полутяжёлом весе.

Но для этого ему было необходимо взять верх над боксёром, проповедующим практически тот же стиль. Как и Бетербиев, Смит прославился благодаря своему тяжелейшему удару, с помощью которого он отправил на настил не одного соперника. За свою карьеру Джо выиграл 28 боёв, и в 22 из них для определения победителя не потребовалось проводить в ринге всё положенное время. Проблема в том, что на этот раз американцу противостоял настоящий король нокаутов, ни разу не доводивший дело до решения судей в карьере. Таким достижением не может похвастаться ни один из действующих чемпионов мира, а ближе всего к нему подобрались Даниэль Дюбуа (94%, 17 из 18) и Джервонта Дэвис (92,6%, 25 из 27) — обладатели регулярных титулов в тяжёлой и лёгкой категориях соответственно.

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Тем не менее это не мешало Смиту выражать уверенность в собственных силах и называть себя сильнейшим панчером дивизиона. Джо не стеснялся громких заявлений и обещал устроить настоящую рубку с не имеющим поражений оппонентом. Бетербиев же вёл себя традиционно скромно и лишь в очередной раз подчеркнул, что находится в отличном состоянии, а о спаде ввиду возраста речи не идёт. А ведь в январе Артур отпраздновал 37-летие.

Бетербиев уже приучил всех к тому, что очень неторопливо начинает поединки. Он очень долго разогревался в битве с Адамом Дайнесом, а в сражении с Маркусом Брауном и вовсе включился только после того, как получил глубочайшее рассечение и оказался в шаге от проигрыша. Выступавший под канадским флагом россиянин решил не изменять себе и на этот раз, отдав инициативу американцу. На протяжении первых полутора минут тот активно шёл вперёд и пытался бомбардировать голову соперника тяжёлыми джебами и размашистыми оверхендами, но большинство из них приходилось в блок. Тем не менее сомневаться в мощи ударов Джо не приходилось. Один из них хоть и застрял в перчатках Артура, но заставил его спешно отойти назад. А на мгновение даже возникло впечатление, что чемпион WBC и IBF был хоть и немного, но потрясён.

Но если Бетербиев и прочувствовал это попадание, то не подал виду, а уже спустя несколько секунд перешёл к активным действиям. Смит не только стал пропускать джебы, но и ничего не мог поделать с правым кроссом с уклоном. Уже на 78-й секунде этот приём застал его врасплох и чуть было не привёл к падению на канвас, но Джо сумел выстоять. Правда, ненадолго. На исходе первой минуты он пропустил несколько жёстких ударов и не смог удержать равновесие, но рефери не стал считать. По его мнению, американец лишь поскользнулся. Хотя его слегка заплетавшиеся ноги говорили об обратном.

Как стало ясно впоследствии, судья лишь отсрочил первый нокдаун в карьере Смита. За несколько секунд до гонга тот снова опрометчиво пошёл на Бетербиева и напоролся на тот самый встречный кросс с уклоном. И хотя опустившийся на одно колено американец сумел быстро встать, счёт всё же был открыт.

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Спустя 40 секунд всё повторилось. Бесстрашный Смит снова пошёл вперёд, но был застигнут врасплох разящим прямым Бетербиева, а к 75-й секунде побывал в нокдауне ещё один раз. Россиянин почувствовал вкус крови и принялся избивать оппонента. Тот же хоть с трудом стоял на ногах, продолжал ввязываться в размены вместо того, чтобы взять небольшую паузу и перевести дух. Видимо, он сам рассчитывал поймать визави на контратаке, но лишь загонял самого себя в яму. В этом плане он напоминал печально известного бойца UFC Коди Гарбрандта, не раз допускавшего похожие ошибки.

В итоге Смит не сумел продержаться и двух раундов. На шестой минуте боя Артур загнал его к канатам и обрушил град тяжелейших ударов, а завершил всё комбинацией из двух апперкотов и правого оверхенда. Джо отшатнулся к канатам, а рефери посчитал, что с него хватит.

Бетербиев одержал 18-ю победу нокаутом в карьере и повторил достижение Сергея Ковалёва, став вторым в истории российским чемпионом мира в полутяжёлом весе по трём престижным версиям. А по окончании битвы Артур в очередной раз заявил о желании провести бой с Дмитрием Биволом и объединить все пояса. Правда, для этого ему придётся не только договориться с командой соотечественника, но и добиться отсрочки от Энтони Ярда, который является обязательным претендентом на звание чемпиона WBO.