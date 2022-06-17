Три пояса на кону и перспектива объединительного поединка с Биволом: что нужно знать о бое Бетербиева со Смитом

В ночь на 19 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке Артур Бетербиев сразится с Джо Смитом-младшим в объединительном поединке за титулы в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF. В случае победы россиянин повторит достижение Сергея Ковалёва и вплотную подберётся к званию абсолютного чемпиона мира. Чем опасен американец и заставит ли этот успех поставить Дмитрия Бивола свой пояс на кон в битве с соотечественником — в материале RT.

Поход за третьим поясом

После небольшой паузы, вызванной пандемией и необходимостью провести пару защит, Артур Бетербиев продолжил путь к званию абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Первый шаг он сделал ещё в ноябре 2017 года, когда завоевал ставший вакантным после ухода Андре Уорда пояс IBF в битве с Энрико Кёллингом, а второй — спустя 23 месяца. Тогда он жёстко нокаутировал обладателя титула WBC Александра Гвоздика и стал владеть трофеями уже по двум версиям. До него такое удавалось лишь одному россиянину — Сергею Ковалёву, собравшему сразу три престижных пояса.

И уже в ночь на воскресенье (6:00 мск) у Бетербиева будет возможность повторить успех соотечественника и приблизиться к достижению цели. Для этого ему необходимо справиться с действующим чемпионом WBO Джо Смитом-младшим, добившимся солидного прогресса в последние пару лет. Американец находился в топе дивизиона с 2016 года, когда взял верх над Анджеем Фонфарой и забрал титул WBC, но лишь однажды сумел отстоять его — в бою с Бернардом Хопкинсом. Вопрос в том, можно ли назвать серьёзным достижением победу над пусть и легендарным, но супервозрастным спортсменом, отметившим 52-летие через месяц после схватки.

Также по теме Первый после Мейвезера: как Бивол победил Альвареса и в девятый раз защитил титул WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол взял верх над Саулем Альваресом в поединке за титул чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBA....

При этом в битвах с более молодыми и голодными оппонентами Смит дважды уступил. Сначала потерял пояс в сражении с Салливаном Баррерой, а затем был бит Дмитрием Биволом. И по итогам этих боёв обнажились его слабые стороны. Ставить под сомнение мощь Джо не приходилось, ведь он уже в первом раунде сумел отправить на канвас кубинца и серьёзно потрясти россиянина в 10-й трёхминутке (хотя правый оверхенд был нанесён уже после гонга). Но с точки зрения тактики и техники он заметно уступал. Много пропускал в разменах, а на дальней дистанции смотрелся невпечатляюще.

Тем не менее, впоследствии Смит проделал огромную работу и выиграл четыре раза подряд, попутно забрав вакантный титул WBO в поединке с Максимом Власовым. И нет сомнений, что сейчас его можно считать самым опасным оппонентом для Бетербиева за последние годы. Он уж точно превосходит как Адама Дайнеса, так и Маркуса Брауна, чьим главным достижением в битве с россиянином стало столкновение головами, чуть было не спровоцировавшее остановку. Тем не менее, Артур всё равно подходит к схватке в статусе явного фаворита, подтверждением чему являются котировки букмекеров. Коэффициент на его победу составляет 1,16, в то время как на успех Джо — 6,1. Хотя экс-чемпион мира в «крузервейте» Григорий Дрозд не был так категоричен.

«Шансы есть, Смит справа очень сильно бьёт. Посмотрите его бой с Димой Биволом, когда он в 11-м раунде ударил с правой неожиданно и очень сильно потряс. Смит обладает нокаутирующим ударом. Он… очень жёсткий, поэтому шансы есть 100%», — заявил Дрозд «Чемпионату».

Битва нокаутёров

Безусловно, недооценивать Смита нельзя. В первую очередь, из-за того самого нокаутирующего удара, с помощью которого он уже досрочно убрал со своего пути 22 представителей полутяжёлого веса. И в сражении с Бетербиевым ему будет гораздо проще использовать это умение, чем в противостоянии с тем же Биволом. Если Дмитрий делает ставку на великолепную работу ног и предпочитает «обстреливать» противника с дальней дистанции, то Артур, наоборот, работает первым номером и постоянно идёт на сближение. И хотя с его мощью очень сложно совладать, он предоставляет оппоненту гораздо больше возможностей для ответных действий.

И именно в этом и заключается главный шанс Смита в объединительном бое. Он вряд ли сумеет переиграть имеющего колоссальный опыт выступления в любителях Бетербиева и сделать с ним то же самое, что Бивол с Саулем Альваресом. Зато он способен очень плотно попасть и потрясти соперника, никогда не славившегося гранитной челюстью. Ранее Артур дважды оказывался в нокдауне — в 2014 году его сбил с ног Джефф Пейдж-младший, а в 2018-м — Каллум Джонсон. Да, в обоих случаях россиянин сумел прийти в себя и впоследствии одержать досрочную победу, но тревожный звоночек всё же прозвучал.

По большому счёту, в плане стиля Бетербиев и Смит очень похожи друг на друга, отчего их противостояние обещает стать ещё более жарким и интересным. В частности, так считает легендарный тренер Тедди Атлас, сравнивший будущих противников с монстр-траками. По его мнению, болельщиков ждёт бескомпромиссная битва, в ходе которой оба будут пытаться во что бы то ни стало отправить визави на канвас. А верх возьмёт чуть более техничный и хитрый боксёр.

Отсрочка боя с Биволом

Если Бетербиев всё же сумеет перебить Смита и добиться очередной, 18-й победы подряд в карьере, то остановится в шаге от звания абсолютного чемпиона, а его долгожданный поединок с Биволом станет как никогда актуальным. Однако пока нет оснований полагать, что он может состояться в ближайшее время. И дело здесь скорее в самом Дмитрии, совсем недавно выигравшим главный бой в своей карьере.

Также по теме Потенциальные чемпионы: кто из российских боксёров может завоевать пояса в тяжёлых категориях Несмотря на санкции со стороны международных федераций, российские боксёры продолжают отстаивать своё место в элите и бороться за...

Победа над Канело не только сделала Бивола суперзвездой бокса, но и заметно изменила положение дел в полутяжёлом весе. До мая 2022 года хозяином положения скорее считался владевший двумя поясами Бетербиев, а теперь это относится к его соотечественнику. Если раньше глава Top Rank Боб Арум мог позволить себе называть Дмитрия «скучным бойцом» и говорить об отсутствии «чего-то особенного» в их потенциальном противостоянии с Артуром, то сейчас вряд ли решится на такое. Дуэль двух россиян стала бы украшением и одним из главных событий в мире бокса и год назад, а ныне и вовсе может претендовать на звание самой ожидаемой.

Вопрос лишь в том, насколько это интересно самому Биволу. Судя по словам главы Matchroom Boxing Эдди Хирна, осенью тот проведёт защиту пояса, после чего посвятит себя подготовке к реваншу с Альваресом. И хотя промоутер не исключил возможность организации объединительного поединка до конца 2022-го, это вряд ли является приоритетом. Ответная схватка с Саулем принесёт гораздо большие деньги как компании, так и самому спортсмену, поэтому рисковать и драться с грозным Бетербиевым вряд ли имеет смысл.

И хотя сам Бивол по-прежнему называет своей целью звание абсолютного чемпиона и говорит о желании помериться силами с победителем боя между Бетербиевым и Смитом, более реальными кажутся его поединки с Джошуа Буатси или Каллумом Смитом. Оба входят в топ-3 рейтинга WBA и являются достойными оппонентами, способными оказать ему серьёзное сопротивление, но не такими опасными, как соотечественник. А поражение от Артура не только оставит Дмитрия без титула, но и может стоить ему реванша с Саулем. Маркетинговый потенциал поединка заметно снизится, вследствие чего, сторона Канело может и отказаться от этой идеи.

Потенциальные соперники Бетербиева

Что касается Бетербиева, то в случае победы ему скорее всего придётся сосредоточиться на защите титулов. А среди возможных противников пока упоминается лишь Энтони Ярд. И хотя тот тоже обладает нокаутирующей мощью, ставить его в один ряд с действующим чемпионом не стоит. Да, британец также проделал большую работу после досрочного поражения от Ковалёва в 2019-м, но вряд ли способен навязать конкуренцию россиянину.

Если посмотреть на рейтинг, то высокие шансы получить бой с Бетербиевым имеют тот же Каллум Смит и Матьё Бодерлик. После поражения от Канело британец принял решение подняться в полутяжёлую категорию и с ходу отметился брутальным нокаутом в сражении с Лениным Кастильо. Благодаря этому он сходу взлетел на первую строчку рейтинга WBC. В то же время, француз хоть и может похвастаться неплохим рекордом (21-1) и имеет в активе бронзу Олимпиады в Рио-де-Жанейро, вряд ли достоин претендовать на пояс. До настоящего момента он ни разу не дрался за пределами родной страны, да и уровень соперников оставлял желать лучшего.

В связи с этим, самым логичным кажется свести Бетербиева с Хильберто Рамиресом. На протяжении последних лет тот неоднократно выражал готовность побороться за трофей, правда, в качестве желаемого оппонента называл Бивола. Однако высокое место в рейтингах WBO и IBF позволяет ему рассчитывать и на встречу с Артуром. Долговязый мексиканец с 44 победами стал бы более чем серьёзным испытанием для россиянина.