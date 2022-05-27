Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу Власов проиграл Сатыбалдиеву

Россиянин Максим Власов потерпел поражение от своего соотечественника Дилмурода Сатыбалдиева в поединке в весовой категории до 79,38 кг в Омске.

Сатыбалдиев одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде. Боксёры столкнулись головами, из-за чего Власов получил серьёзное рассечение на лбу.

На счету 35-летнего Власова 46 побед (26 нокаутом) и пять поражений. У 27-летнего Сатыбалдиева — 13 побед (четыре нокаутом) и два поражения.

Напомним, Власов в апреле 2021 года в США потерпел поражение в бою за вакантный пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) от американца Джо Смита.

Ранее Вадим Корнилов, менеджер Бивола, заявил, что для мексиканца Сауля Альвареса третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным на данный момент более привлекателен.