Бивол признан лучшим боксёром мая по версии WBA

Россиянина Дмитрия Бивола признали лучшим боксёром мая по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Об этом сообщается на сайте организации.

«Чемпион в весовой категории до 175 фунтов доказал, почему он так долго правил в этой категории и доминировал над Альваресом. Бивол использовал свои комбинации, чтобы свести на нет старания своего соперника и защитить 11-й раз свой пояс», — говорится в сообщении.

Российский боксёр 8 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Сауля Альвареса единогласным решением судей — 115:113. Для мексиканца это поражение стало вторым в карьере. Россиянин победил во всех 20 боях на профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, что Бивол может провести следующий поединок против британца Буатси.