Бивол признан лучшим боксёром мая по версии WBA

Короткая ссылка
Россиянина Дмитрия Бивола признали лучшим боксёром мая по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Бивол признан лучшим боксёром мая по версии WBA
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на сайте организации.

«Чемпион в весовой категории до 175 фунтов доказал, почему он так долго правил в этой категории и доминировал над Альваресом. Бивол использовал свои комбинации, чтобы свести на нет старания своего соперника и защитить 11-й раз свой пояс», — говорится в сообщении.

Российский боксёр 8 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Сауля Альвареса единогласным решением судей — 115:113. Для мексиканца это поражение стало вторым в карьере. Россиянин победил во всех 20 боях на профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, что Бивол может провести следующий поединок против британца Буатси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить