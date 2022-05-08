Промоутер Бивола ждёт предложений по реваншу от команды Альвареса 

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Алексей Титов, промоутер Дмитрия Бивола, отреагировал на желание мексиканца Сауля Альвареса организовать реванш.
Промоутер Бивола ждёт предложений по реваншу от команды Альвареса 
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  • © Al Bello

«Что касается реванша, он прописан в контракте, но не прописаны его условия. Так что если Альварес захочет, то стороны начнут переговоры. Думаю, большие шансы, что реванш всё-таки состоится», — цитирует Титова пресс-служба RCC Boxing Promotions.

Он не исключил, что Бивол следующий титульный бой может провести в России.

«Всё зависит от мировой ситуации. А также если Артур Бетербиев пройдёт Джо Смита, то, конечно, их объединительный поединок должен состояться в России. В конце этого года или начале следующего — было бы очень хорошо», — заключил Титов.

Бивол 8 мая в девятый раз защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). 31-летний российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей со счётом 115:113.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 20 боёв, в каждом из которых одержал победу (11 — нокаутом). В активе Альвареса 57 побед (39 — досрочно), две ничьи и одно поражение.

Ранее Бивол заявил, что только на новых условиях согласен провести реванш с Альваресом.

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