Хладнокровие и расчёт: как Ковалёв вернулся после 30 месяцев простоя и победил Пулева в первом тяжёлом весе

Сергей Ковалёв одержал победу над Тервелом Пулевым в своём первом поединке после перехода в первый тяжёлый вес. На протяжении 10 раундов российский боксёр доминировал над болгарином и взял верх единогласным решением судей — 98:92, 98:92, 97:93. Для уроженца Копейска эта схватка стала первой с момента поражения в бою с Саулем Альваресом в ноябре 2019 года.

Последние несколько лет получились не самыми радужными для Сергея Ковалёва. После поражения в бою с Саулем Альваресом экс-чемпион мира в полутяжёлом весе успел получить условный срок за избиение модели и дважды провалить допинг-тест, из-за чего потерял лицензию, а его карьера оказалась под угрозой. И даже когда ему удалось вновь получить возможность выступать, всё шло не так гладко. Бой с Мэном Фаньлуном был отменён после того, как китаец предпочёл подраться с Жаном Паскалем, а россиянину пришлось искать нового соперника. В итоге долгожданное возвращение 39-летнего ветерана было отсрочено на середину мая, а его оппонентом стал непобеждённый болгарин Тервел Пулев — брат известного тяжеловеса Кубрата, ранее бившегося с Владимиром Кличко и Энтони Джошуа.

Таким образом, с последнего поединка Ковалёва прошло около двух с половиной лет — более чем солидный срок, особенно для возрастного бойца. Он сам признавался, что очень тяжело вкатывался в тренировочный процесс и поначалу не мог ничего поделать со своими спарринг-партнёрами, да и в целом опасался негативных последствий длительного простоя. Осложняло ситуацию и ещё одно обстоятельство: почти всю карьеру Сергей провёл в полутяжёлом весе, а в крузервейте бился лишь однажды — в 2011 году. Во втором раунде Гровер Янг получил удар в затылок и был вынужден отказаться от продолжения битвы. Была объявлена ничья, в результате чего прервалась победная серия россиянина из 16 схваток.

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И было крайне интересно понаблюдать, как Ковалёв будет смотреться в непривычной для себя категории, да ещё и с превосходящим его в антропометрии соперником. По сведениям организаторов шоу, Пулев был не только на девять сантиметров выше (192 сантиметра), но и обладал бо́льшим размахом рук. В последний раз россиянин сражался с таким габаритным противником более четырёх лет назад, но великолепно справился с испытанием. Вячеслав Шабранский продержался менее двух раундов, в течение которых трижды оказывался на полу.

Однако вряд ли стоило ожидать, что Пулев разделит участь украинца. За него говорили не только его физические данные, но и большой любительский опыт. В 2012 году он завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Лондоне, а также трижды становился призёром чемпионатов Европы. И хотя в профессионалах он не встречался с серьёзными соперниками, рекорд выглядел более чем впечатляющим. Болгарин выиграл все 16 боёв, а 13 из них и вовсе завершил досрочно.

Тем не менее в ринге стало отлично заметно, что Triller явно погорячился с оценкой роста Пулева. Тот хоть и был немного выше Ковалёва, но скорее на четыре сантиметра (именно такие данные предоставлял портал Boxrec). Да и воспользоваться ими толком не мог. В первом раунде Тервел отметился лишь несколькими опасными выпадами, но застать противника врасплох не получалось. Сергей был предельно хладнокровен и расчётлив: старался контролировать дистанцию и работать джебом, а также чередовать удары по «этажам». Всё это ставило болгарина в неудобное положение и не позволяло ему найти свой ритм.

И если первая трёхминутка была относительно равной, то следующие шесть прошли с большим преимуществом россиянина. Ковалёв не отошёл от плана на бой и действовал пусть и не в самой зрелищной манере, зато крайне эффективно. Он не старался охотиться за головой Пулева, а спокойно «разбивал» его, не позволяя создавать себе никаких проблем. Передняя рука работала безотказно и раз за разом оставляла Тервела в полном замешательстве. Тот не понимал, как ему проходить на ближнюю дистанцию, а на дальней был неконкурентоспособен.

И во второй половине битвы Пулев стал заметно нервничать от своей беспомощности. Всё чаще бросался вперёд, увеличивая риск столкновения головами, а в седьмом раунде и вовсе нанёс грязный удар. Правый прямой болгарина прошёл мимо, зато локоть пришёлся точно в голову. Рефери дал Ковалёву время прийти в себя, но не наказал оппонента штрафным баллом.

Совпадение или нет, но именно после этого Пулев провёл один из лучших отрезков. В восьмом раунде он активно пошёл вперёд и даже несколько раз настиг Ковалёва. Сначала спровоцировал размен и довёл до цели левый хук, а затем нащупал челюсть правым прямым. Россиянин же продолжал оказывать давление, но значимыми попаданиями не отметился.

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В былые годы удар локтем по лицу и проигранный раунд вполне могли заставить Ковалёва забыть о плане на поединок и броситься за нокаутом, но на этот раз такого не произошло. Тренер Бадди Макгирт всеми силами сдерживал россиянина от импульсивных порывов, а тот напоминал самого себя образца второй схватки с Элейдером Альваресом. В первом бою он уступил кубинцу нокаутом, но во втором выступил практически идеально и вчистую перебоксировал оппонента в классической манере. И в этот раз он делал то же самое.

Ковалёв так и не смог послать Пулева на настил, но определённый ущерб всё же нанёс. Под конец заключительного, десятого отрезка под левым глазом болгарина появилось небольшое рассечение, но это не помешало ему продержаться до финального гонга. Судьи ожидаемо встали на сторону россиянина. Двое отдали ему восемь раундов, а третий был чуть благосклоннее к его сопернику — 98:92, 98:92, 97:93.

Ковалёв одержал первую победу после полноценного перехода в категорию до 90,7 килограмма, но не был до конца доволен своим выступлением. По его словам, к этой схватке он подошёл слишком тяжёлым и не был так быстр и резок, как хотелось бы. Что касается будущего, ранее он уже заявлял, что хотел бы завершить карьеру в ранге чемпиона мира, и пока не намерен отступать от поставленной цели. Правда, сам боксёр признал: в данный момент он не готов к титульному поединку. По словам Сергея, перед этим ему необходимо провести минимум один разминочный бой.