Ковалёв — о победе над Пулевым: мне нужен ещё один бой, чтобы вернуть прежнюю форму

Бывший обладатель трёх чемпионских поясов Сергей Ковалёв прокомментировал победу над Тервелом Пулевым из Болгарии в главном поединке боксёрского вечера в Инглвуде.

«Конечно, я волновался, как пройдёт бой. Я пропустил много времени. Была большая пауза. Хочу драться каждые три-четыре месяца. Мне нужен ещё один бой, чтобы вернуть прежнюю форму», — сказал Ковалёв после поединка.

Ковалёв провёл первый бой с 2019 года. Российский боксёр победил единогласным решением судей (98:92, 98:92 97:93). Бой прошёл в Инглвуде (США, штат Калифорния).

Для Ковалёва бой против Пулева стал дебютным в первом тяжёлом весе.

В активе 39-летнего боксёра из России 40 побед (29 нокаутом), четыре поражения.

Пулев потерпел первое поражение на профессиональном ринге. На его счету 16 побед (13 нокаутом).

Ранее экс-чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд назвал Флойда Мейвезера фаворитом боя с Доном Муром.