Бывший чемпион мира Дрозд назвал фаворита боя Мейвезер — Мур
«Мне кажется, что в таких боях репутация Флойда несёт потери. Но в любом случае, если он тренировался и выйдет на поединок, то всем любителям бокса всегда будет интересно наблюдать за легендой», — сказал Дрозд в эфире РЕН ТВ.
По его словам, у Мура хорошие показатели, но соперники в прошлых боях были не особо сильными.
«Флойд не даёт себя бить. У него очень высокие рефлексы и крутая контратака, контрзащита. Он славился тем, что практически не давал не то что ударить по себе, но и коснуться себя», — добавил Дрозд.
В послужном списке 45-летнего Мейвезера 50 побед, 27 из которых — нокаутом, и ни одного поражения в профессиональной карьере.
Поединок пройдёт 14 мая в Дубае в рамках шоу The Global Titans Fight Series. Бой будет состоять из восьми раундов.
Ранее сообщалось, что Мейвезер выиграл $52,5 тыс., поставив на победу российского боксёра Дмитрия Бивола в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.