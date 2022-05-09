Бывший чемпион мира Дрозд назвал фаворита боя Мейвезер — Мур

Экс-чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд назвал Флойда Мейвезера фаворитом выставочного боя против американца Дона Мура.

«Мне кажется, что в таких боях репутация Флойда несёт потери. Но в любом случае, если он тренировался и выйдет на поединок, то всем любителям бокса всегда будет интересно наблюдать за легендой», — сказал Дрозд в эфире РЕН ТВ.

По его словам, у Мура хорошие показатели, но соперники в прошлых боях были не особо сильными.

«Флойд не даёт себя бить. У него очень высокие рефлексы и крутая контратака, контрзащита. Он славился тем, что практически не давал не то что ударить по себе, но и коснуться себя», — добавил Дрозд.

В послужном списке 45-летнего Мейвезера 50 побед, 27 из которых — нокаутом, и ни одного поражения в профессиональной карьере.

Поединок пройдёт 14 мая в Дубае в рамках шоу The Global Titans Fight Series. Бой будет состоять из восьми раундов.

Ранее сообщалось, что Мейвезер выиграл $52,5 тыс., поставив на победу российского боксёра Дмитрия Бивола в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.