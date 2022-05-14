Пулев перевесил Ковалёва перед боем в США

В США состоялась процедура взвешивания боксёров Сергея Ковалёва из России и болгарина Тервела Пулева.

Ковалёв показал на весах 89 кг. Вес Пулева — 89,6 кг.

Поединок состоится в ночь с 14 на 15 мая на Forum Stadium в Инглвуде (штат Калифорния). Бой станет главным событием боксёрского шоу.

В других поединках вечера болгарин Кубрат Пулев встретится с американцем Джерри Форрестом, Эван Холифилд из США — с соотечественником Морисом Уильямсом.

Для Ковалёва предстоящий бой будет дебютным в первом тяжёлом весе. В активе 39-летнего боксёра 39 побед (29 нокаутом), четыре поражения.

Пулев ещё не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге, одержав 16 побед (13 нокаутом).

Ранее экс-чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд назвал Флойда Мейвезера фаворитом боя с Доном Муром.