Пулев перевесил Ковалёва перед боем в США

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В США состоялась процедура взвешивания боксёров Сергея Ковалёва из России и болгарина Тервела Пулева.
Пулев перевесил Ковалёва перед боем в США
  • РИА Новости

Ковалёв показал на весах 89 кг. Вес Пулева — 89,6 кг.

Поединок состоится в ночь с 14 на 15 мая на Forum Stadium в Инглвуде (штат Калифорния). Бой станет главным событием боксёрского шоу.

В других поединках вечера болгарин Кубрат Пулев встретится с американцем Джерри Форрестом, Эван Холифилд из США — с соотечественником Морисом Уильямсом.

Для Ковалёва предстоящий бой будет дебютным в первом тяжёлом весе. В активе 39-летнего боксёра 39 побед (29 нокаутом), четыре поражения. 

Пулев ещё не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге, одержав 16 побед (13 нокаутом).

Ранее экс-чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд назвал Флойда Мейвезера фаворитом боя с Доном Муром.

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