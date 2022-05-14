Экс-чемпион мира Ковалёв проведёт первый за два года боксёрский поединок

Бывший обладатель трёх чемпионских поясов Сергей Ковалёв вернётся на ринг после перерыва в два с половиной года.

Российский боксёр 15 мая проведёт поединок с Тервелом Пулевым из Болгарии. Бой пройдёт в Инглвуде (США, штат Калифорния) и станет главным событием боксёрского вечера.

В других поединках болгарин Кубрат Пулев встретится с американцем Джерри Форрестом, Эван Холифилд из США — с соотечественником Морисом Уильямсом.

Для Ковалёва предстоящий бой будет дебютным в первом тяжёлом весе. В активе 39-летнего боксёра 39 побед (29 нокаутом), четыре поражения.

Ранее экс-чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд назвал Флойда Мейвезера фаворитом боя с Доном Муром.