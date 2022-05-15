Ковалёв победил Пулева в главном бою боксёрского вечера в Инглвуде
- AFP
Российский боксёр победил единогласным решением судей (98:92, 98:92 97:93).
Бой прошёл в Инглвуде (США, штат Калифорния).
Для Ковалёва бой против Пулева стал дебютным в первом тяжёлом весе.
Ковалёв на процедуре взвешивания показал на весах 89 кг. Вес Пулева — 89,6 кг.
В активе 39-летнего боксёра из России 40 побед (29 нокаутом), четыре поражения.
Пулев потерпел первое поражение на профессиональном ринге. На его счету 16 побед (13 нокаутом).
Ранее экс-чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд назвал Флойда Мейвезера фаворитом боя с Доном Муром.