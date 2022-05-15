Ковалёв победил Пулева в главном бою боксёрского вечера в Инглвуде

Бывший обладатель трёх чемпионских поясов Сергей Ковалёв в главном поединке боксёрского вечера в Инглвуде одержал победу над Тервелом Пулевым из Болгарии.

Российский боксёр победил единогласным решением судей (98:92, 98:92 97:93).

Бой прошёл в Инглвуде (США, штат Калифорния).

Для Ковалёва бой против Пулева стал дебютным в первом тяжёлом весе.

Ковалёв на процедуре взвешивания показал на весах 89 кг. Вес Пулева — 89,6 кг.

В активе 39-летнего боксёра из России 40 побед (29 нокаутом), четыре поражения.

Пулев потерпел первое поражение на профессиональном ринге. На его счету 16 побед (13 нокаутом).

Ранее экс-чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд назвал Флойда Мейвезера фаворитом боя с Доном Муром.