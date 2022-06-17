Поветкин рассказал, при каком условии вернётся на ринг
- AP
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«Об окончательном завершении карьеры я не объявляю. Если позволит здоровье, то я, может быть, ещё и подерусь. Хочется, если честно», — цитирует Поветкина РИА Новости.
42-летний россиянин провёл последний бой в марте 2021 года, проиграв нокаутом британскому боксёру Диллиану Уайту.
В активе боксёра из России 40 побед (29 нокаутом), четыре поражения.
Ранее российский боец UFC Забит Магомедшарипов сообщил о завершении карьеры.