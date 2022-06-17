Поветкин рассказал, при каком условии вернётся на ринг

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин сообщил, что хочет возобновить спортивную карьеру.
Поветкин рассказал, при каком условии вернётся на ринг
  • AP
  • © Frank Augstein

«Об окончательном завершении карьеры я не объявляю. Если позволит здоровье, то я, может быть, ещё и подерусь. Хочется, если честно», — цитирует Поветкина РИА Новости.

42-летний россиянин провёл последний бой в марте 2021 года, проиграв нокаутом британскому боксёру Диллиану Уайту.

В активе боксёра из России 40 побед (29 нокаутом), четыре поражения.

Ранее российский боец UFC Забит Магомедшарипов сообщил о завершении карьеры.

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