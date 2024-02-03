Бой Бетербиева и Бивола состоится 1 июня в Саудовской Аравии

Председатель главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх рассказал, когда состоится объединительный поединок в полутяжёлом весе между российскими боксёрами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Наше внимание будет приковано к большому бою. 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится поединок Бивола против Бетербиева», — цитирует Аль аш-Шейха The MMA Hour.

14 января Бетербиев одолел британца Каллума Смита и защитил титулы WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе. Бой завершился нокаутом в седьмом раунде. На счету боксёра 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.

На счету 33-летнего обладателя пояса WBA Бивола 21 победа (11 — нокаутом).

Ранее Бетербиев высказался о возможном поединке с британцем Тайсоном Фьюри.