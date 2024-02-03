Несчастный случай на тренировке: бой Фьюри с Усиком вновь перенесён

Поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком перенесён на неопределённый срок. Боксёры должны были сразиться за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе 17 февраля в Эр-Рияде, но британец получил глубокое рассечение на тренировке и был вынужден сняться. При этом украинец по-прежнему может принять участие в шоу, а в качестве его возможного соперника рассматривается хорват Филип Хргович.

На протяжении последних лет фанаты бокса жаждали увидеть долгожданное противостояние между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, по итогам которого должен был определиться новый абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе. Но каждый раз его проведению что-то мешало. То стороны не смогли прийти к консенсусу в вопросе распределения гонораров, то британец зачем-то ввязывался в авантюру с Фрэнсисом Нганну, из-за чего был вынужден требовать перенести бой с украинцем на более поздний срок. Казалось, 17 февраля эта эпопея наконец закончится, но не тут-то было. И снова виновником произошедшего стал Цыганский король.

Как стало известно, на одной из тренировок Фьюри получил глубокое рассечение на правой брови, в перспективе способное создать ему серьёзные проблемы в битве с Усиком. И именно из-за этого та вновь была отложена на неопределённое время. Как признался сам обладатель пояса WBC, сейчас он абсолютно опустошён, ведь уже успел набрать отличную форму. А также принёс свои извинения всем причастным к боксёрскому шоу и пообещал возобновить подготовку, как только оправится от травмы.

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Безусловно, отказ от боя из-за полученного во время подготовки повреждения — уважительная причина. От несчастных случаев не застрахован никто из спортсменов, особенно бойцы, вынужденные проводить жёсткие тренировки и спарринги на протяжении всего лагеря. Только за 2023 год было несколько подобных случаев. В марте травму получил действующий абсолютный чемпион во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ, из-за чего их дуэль со Стивеном Фултоном пришлось передвинуть с мая на конец июля. А потом в подобную ситуацию попал и Артур Бетербиев, подхвативший инфекцию челюсти, когда до его встречи с Каллумом Смитом оставалось всего пару недель. В итоге, ту пришлось переносить аж на полгода, но британца это не спасло. Россиянин нокаутировал его в седьмом раунде и одержал 20-ю досрочную победу подряд в карьере.

Но в случае с Фьюри и Усиком настораживает то, что организация их боя в очередной раз сталкивается с трудностями. В один момент вполне могло показаться, будто оппоненты и сами не особо горят желанием выяснять отношения на ринге, то требуя больше денег, то пытаясь добавить в контракт разной степени сомнительности пункты. Но даже когда организаторам из Саудовской Аравии всё же удалось уговорить их поставить подписи в договоре, странные события не прекратились. Ведь как ещё назвать решение Тайсона согласиться на схватку с Нганну, если спустя два месяца ему предстояло драться с Александром? Даже если бы он легко разобрался с Фрэнсисом, времени на восстановление и подготовку было бы крайне мало. Ведь с 2019-го перерыв между его выступлениями лишь раз составлял менее полугода. Тогда он сначала разобрался с Томом Шварцем, а спустя три месяца — с Отто Валлином.

Так или иначе, ситуация вокруг поединка Фьюри и Усика начинает всё больше напоминать историю с попытками UFC устроить дуэль Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. C 2015 по 2020 год промоушен пять раз собирался свести их в октагоне, но каждый раз что-то мешало. И впоследствии это знаковое для лёгкого веса противостояние так и не состоялось. Сначала американец разгромно уступил Джастину Гэтжи и лишился звания претендента, а потом россиянин завершил карьеру.

Правда, для бокса такая ситуация отнюдь не в новинку. Разница лишь в том, что если в MMA всё доходит до официальных объявлений о проведении битвы, то здесь так и остаётся на уровне разговоров. Достаточно вспомнить, сколько раз за последние годы обсуждалась потенциальная встреча Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола, реванш последнего с Саулем Альваресом или сражение между тем же Фьюри и Энтони Джошуа. А ведь не стоит забывать и о том, сколько лет пытались устроить «Бой века» между Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо. И делали это лишь когда филиппинец уже прошёл свой пик и был не так грозен.

И сейчас складывается ощущение, что поединок между Фьюри и Усиком и может не состояться вовсе. Украинец отметил 37-летие в январе и находится на заключительном этапе своей карьеры, а британец хоть и моложе соперника на два года, вряд ли будет боксировать до сорока. Ранее он уже несколько раз вешал перчатки на гвоздь и вполне может сделать это вновь, если продолжит получать травмы во время подготовки. Кстати, именно с таким советом к нему обратился менеджер соперника Александр Красюк.

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Сейчас же многое будет зависеть от того, сколько займёт восстановление Тайсона и согласится ли Александр ждать его. Ведь он вполне может пойти другим путём и подраться с обязательным претендентом на один из своих поясов — Махмудом Чарром или Чжаном Чжилеем. И тем самым получит не только солидный гонорар, но и возможность записать в свой актив очередную победу. А справиться с одним из вышеперечисленных спортсменов явно будет проще, чем с чемпионом WBC.

В результате, схватка может перенестись на несколько месяцев и спровоцировать цепную реакцию. К этому моменту с Джошуа уже сразится Нганну, реванш с которым наверняка не прочь устроить Фьюри. Ведь за выступление в первой дуэли он был жёстко раскритикован и наверняка хочет доказать, что тот провал был лишь случайностью. И хотя сейчас Фрэнсиса никто не назовёт мальчиком для битья, с Усиком он всё же находится не на одном уровне.

Таким образом, сейчас судьба одного из самых ожидаемых поединков последних лет в боксе зависит как от самого Усика, так и от организаторов шоу. Если они пойдут на очередные издержки и не станут искать украинцу нового противника, согласившись либо на отмену мероприятия, либо смену главного боя, то сохранят шансы увидеть его в ближайшее время. В противном случае эта битва может разделить судьбу схватки между Нурмагомедовым и Фергюсоном. По данным Boxing News, Александр в скором времени может помериться силами с Филипом Хрговичем — непобеждённым хорватом с рекордом 17-0.