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Кормье хочет, чтобы Макгрегор и Диаз провели поединок на UFC 300

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о поединке между экс-чемпионом организации в лёгком весе Конором Макгрегором и американским бойцом Нейтом Диазом на турнире UFC 300.
Кормье хочет, чтобы Макгрегор и Диаз провели поединок на UFC 300
  • Gettyimages.ru

«UFC 300 не хватает большого боя. У главного события этого турнира должен быть поединок с предысторией, что привлечет внимание фанатов. Если Макгрегор подерётся с Диазом, то этот бой привлечёт очень много внимания, UFC не сможет привлечь больше внимания другой афишей», — цитирует Кормье ESPN MMA.

В 2016 году на турнире UFC 196 Диаз победил Макгрегора удушающим приёмом, нанеся ирландцу первое поражение в UFC. В августе того же года прошёл реванш, в котором Конор победил решением большинства судей.

Ирландец провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Всего в UFC Диаз провёл 35 боёв, из которых выиграл 22, а в 13 потерпел поражение. После победы над Тони Фергюсоном на турнире 279 он заявил, что хочет покинуть промоушен и попробовать себя в другом виде спорта.

Ранее UFC анонсировал бой между Копыловым и Эрнандесом.

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