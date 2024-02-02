Кормье хочет, чтобы Макгрегор и Диаз провели поединок на UFC 300
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«UFC 300 не хватает большого боя. У главного события этого турнира должен быть поединок с предысторией, что привлечет внимание фанатов. Если Макгрегор подерётся с Диазом, то этот бой привлечёт очень много внимания, UFC не сможет привлечь больше внимания другой афишей», — цитирует Кормье ESPN MMA.
В 2016 году на турнире UFC 196 Диаз победил Макгрегора удушающим приёмом, нанеся ирландцу первое поражение в UFC. В августе того же года прошёл реванш, в котором Конор победил решением большинства судей.
Ирландец провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.
Всего в UFC Диаз провёл 35 боёв, из которых выиграл 22, а в 13 потерпел поражение. После победы над Тони Фергюсоном на турнире 279 он заявил, что хочет покинуть промоушен и попробовать себя в другом виде спорта.
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