Поветкин считает, что Фёдору Емельяненко не стоит пробовать себя в боксе

Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин дал совет российскому бойцу MMA Фёдору Емельяненко.

«Дам ему совет — не надо этого делать. Бокс — это не ММА», — цитирует Поветкина РИА Новости.

На счету 46-летнего Емельяненко 40 побед (16 нокаутом) и семь поражений в карьере. 5 февраля 2023 года он объявил о завершении карьеры, после того как проиграл Райану Бейдеру в главном поединке турнира Bellator 290.

Ранее Емельяненко высказался о возможном поединке с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном.