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Поветкин считает, что Фёдору Емельяненко не стоит пробовать себя в боксе

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Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин дал совет российскому бойцу MMA Фёдору Емельяненко.
Поветкин считает, что Фёдору Емельяненко не стоит пробовать себя в боксе
  • РИА Новости

«Дам ему совет — не надо этого делать. Бокс — это не ММА», — цитирует Поветкина РИА Новости.

На счету 46-летнего Емельяненко 40 побед (16 нокаутом) и семь поражений в карьере. 5 февраля 2023 года он объявил о завершении карьеры, после того как проиграл Райану Бейдеру в главном поединке турнира Bellator 290. 

Ранее Емельяненко высказался о возможном поединке с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном.

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