Фьюри получил травму во время спарринга, бой с Усиком отложен

Поединок между обладателем пояса WBC в тяжёлой весовой категории Тайсоном Фьюри и чемпионом мира WBA, WBO и IBF Александром Усиком не состоится в намеченную дату.

Дело в том, что британец получил травму в ходе подготовки к титульному бою во время спарринга. Схватку с украинцем пришлось отложить, сообщает пресс-служба промоутерской компании Queensberry.

Уточняется, что у Фьюри рассечение над правым глазом. 35-летнему боксёру наложили большое количество швов.

Поединок должен был состояться 17 февраля в Саудовской Аравии.

Усик 21 августа 2022 года в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе украинца 20 побед и ни одного поражения. 34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.

Ранее шведский боксёр Отто Валлин высказался об Усике.