Бетербиев назвал Мохаммеда Али боксёром, который стал для него примером

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артур Бетербиев рассказал, какой боксёр был для него примером.

«Мохаммед Али — пример для меня. Я считаю, если ты боксёр, спортсмен, ты должен пропагандировать здоровый, правильный, спортивный образ жизни. Он делился этими ценностями. Тысячи людей последовали за ним. По навыкам для меня он тоже номер один», — цитирует Бетербиева РИА Новости.

14 января Бетербиев одолел британца Каллума Смита и защитил титулы WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе. Бой завершился нокаутом в седьмом раунде. На счету боксёра 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.

Мохаммед Али ушёл из жизни 3 июня 2016 года.

Ранее Бетербиев высказался о дате поединка с соотечественником, обладателем пояса WBA Дмитрием Биволом.