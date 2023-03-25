Распределение гонораров, споры о реванше и обмен оскорблениями: что мешает проведению боя между Усиком и Фьюри

Проведение боя за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри находится под вопросом. Представители украинца сообщили об окончании переговоров из-за неуважительного отношения к обладателю трёх поясов и непомерных требований. В свою очередь, промоутер британца Фрэнк Уоррен назвал главным камнем преткновения вопрос выплат за реванш. Сам Цыганский король обвинил соперника в трусости и посетовал, что тот просто опасается драться с ним.

Объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе должен был стать главным событием года в боксе. Обладателю поясов WBA, WBO и IBF Александру Усику предстояло сразиться с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Однако в последнее время болельщики больше обсуждали не спортивную составляющую грядущего противостояния, а сложные переговоры между командами и взаимный обмен оскорблениями. В итоге, ни для кого не стало сюрпризом, когда за месяц до назначенной схватки стало известно о её срыве.

Также по теме Свергнуть короля: почему Усику необходимо победить Фьюри, чтобы называться сильнейшим тяжеловесом современности Александр Усик победил Энтони Джошуа и подтвердил, что является одним из величайших боксёров в истории. Но чтобы получить право...

Об отмене первым сообщил Александр Красюк, менеджер Усика. Он посетовал, что сторона соперника относится к его клиенту без должного уважения и требует от него слишком больших уступок.

«Ощущение, что после того, как Усик согласился разделить гонорар в пропорции 70/30, Фьюри начал думать, что может надеть ему на шею седло и ездить в своё удовольствие. Это неправильно», — цитирует Красюка ESPN.

Подтвердил это и другой представитель украинца Эгис Климас. По его словам, попытки найти компромисс приводили лишь к новым требованиям со стороны оппонента. В свою очередь, Красюк подчеркнул, что если договориться оказалось столь непросто, то нет смысла прилагать усилия.

А ведь бой сорвался, когда показалось, что соглашение почти подписано. Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) установила дедлайн для атлетов — 10 марта. В противном случае Усику пришлось бы встретиться с обязательным претендентом Даниэлем Дюбуа. Незадолго до обозначенной даты стороны достигли предварительной договорённости о проведении поединка 29 апреля в Лондоне. Президент организации Джилберто Мендоса потребовал от спортсменов предъявить контракт до 1 апреля.

Как по информации СМИ, так и по заверению представителей именитых тяжеловесов, главным камнем преткновения стал вопрос о реванше.

Однако в реванше в случае своей победы Александр якобы требовал выплат в обратных пропорциях — 70% на 30%. Цыганский король настаивал на равном распределении доходов. После заявления команды оппонента он выложил обращение к нему в социальных сетях, в котором не сдерживал эмоций.

«Ты получил свой реванш, а потом не захотел драться. Тебе в жизни никогда не хватало смелости, чтобы выйти против Цыганского короля. Ты всю неделю пытался увильнуть от боя, умолял о реванше. Ты получил его, а потом даже не захотел биться. <...> Ты мелкий стокилограммовый трус», — заявил разгневанный Фьюри.

Соперник пока никак не ответил ему, зато сделала это его супруга, опубликовавшая фотографию Тайсона с подписью «Цыганская королева»: «Быть жадным очень плохо. Всё лучшее впереди».

В командах боксёров, разумеется, обвинили в срыве переговоров друг друга. Например, промоутер англичанина Фрэнк Уоррен не исключил, что его клиент теперь может завершить карьеру.

«Тайсон очень недоволен. Он готовился к поединку, тренировался. Я искренне верил, что Усик сказал правду: ему плевать на деньги, он просто хочет сразиться за четыре пояса. Но он отказался от встречи. Можете приукрашать этот факт, как хотите, можете поливать грязью меня и Тайсона. Они отказались от боя», — цитирует Уоррена BoxingScene.

Что касается обсуждения реванша, то он назвал данную тему сложной и напомнил, как Деонтей Уайлдер через суд потребовал проведения третьего поединка с Цыганским королём. Очевидно, теперь его команда не хочет совершать аналогичную ошибку.

Также по теме Избежав нокдауна: как Усик вновь перебоксировал Джошуа Александр Усик взял верх над Энтони Джошуа в поединке за звания чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и...

«Возник вопрос, как разделить деньги за реванш, над ним мы и работали. <...> Почему это препятствие нельзя преодолеть, если Усик хочет драться? Мы тоже хотим боя, так почему нельзя всё решить? <...> Нет никаких причин всё отменять», — посетовал менеджер.

Любопытно, что его подопечный совсем недавно предложил Усику подраться вовсе без права на реванш. Тот моментально парировал, что пункт о нём изначально предложили представители британца и в очередной раз обозвал его «Жадным пузом».

Так или иначе, отмена громкого противостояния станет большим минусом для всех. В случае с украинцем речь идёт и об упущенной финансовой выгоде. Его команда может регулярно перечислять регалии боксёра, но диктует условия в данной ситуации обладатель одного пояса в лице Фьюри. Именно он на сегодняшний день привлекает к себе наибольший интерес болельщиков и зарабатывает огромные деньги. А потому Тайсон абсолютно прав, говоря, что если Усик не пойдёт на уступки, ему придётся сражаться за относительно скромный гонорар с Дюбуа.

Не менее важен спортивный аспект, ведь Усик имеет возможность войти в историю как абсолютный чемпион планеты сразу в двух категориях. Ранее он объединил пояса в первом тяжёлом весе. Учитывая возраст Усика, не факт, что он ещё сумеет побороться за четвёртый, хотя тяжи способны драться на высоком уровне и после 40.

Зато Александр рискует потерять всё в противостоянии с крайне опасным и далеко не таким известным Дюбуа. Молодой проспект из Великобритании занимает первое место в рейтинге WBA и имеет в активе 19 побед, 17 из которых — нокаутом. Возможное поражение от него навсегда поставит крест на встрече с Фьюри.

Срыв поединка негативно скажется и на наследии британца. Сегодня многие именно его считают сильнейшим боксёром в тяжёлом весе, но он упустит возможность доказать это на деле и объединить пояса. Ведь даже после победы над Владимиром Кличко в 2015-м Тайсон не собрал все самые значимые. Отсутствовал в настоящий момент удерживаемый им трофей по версии WBC. Можно сколько угодно рассуждать о невероятной популярности Цыганского короля и его умении зарабатывать деньги, но в историю войдут именно титулы, а сейчас большинством из них владеет Усик.

Вдобавок британцу сложно будет найти мотивацию для дальнейших выступлений, поскольку не видно соперников, которые способны составить ему достойную конкуренцию. Трилогию с Уайлдером он завершил двумя победами. Энтони Джошуа после поражений от украинца пока не изъявляет желания встретиться с соотечественником. Вызов британцу бросил только Энди Руис, в 2019-м сенсационно отобравший пояса у Джошуа, но едва ли противостояние с ним вызовет интерес у самого Тайсона.

А потому остаётся надеяться, что сторонам всё-таки удастся договориться. До 1 апреля, когда они должны подписать контракт на бой, остаётся достаточно времени. Нельзя исключать, что нынешнее заявление о срыве переговоров — лишь часть хитрого плана и попытка выбить лучшие условия.